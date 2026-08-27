Al menos 160 muertos por avalancha en Nepal

Torrentes de agua fangosa causaron al menos diecinueve muertos el martes en Nepal, donde 384 turistas se encuentran desaparecidos según las autoridades locales, además de provocar numerosas víctimas al otro lado de la frontera con China, en el Tíbet, según los medios estatales chinos.

Imágenes difundidas por la policía nepalí mostraron las aguas de la crecida precipitándose por un río y arrastrando casas a su paso, mientras que fotografías de la prensa internacional mostraban la última planta de una vivienda emergiendo de un suelo fangoso.

“Vi cómo las aguas arrastraban ocho o nueve camiones, así como casas y personas”, relató Suman Chalise, un profesor de 34 años, en Nuwakot (Nepal).

“Fue absolutamente desgarrador. Vi camiones arrastrados por la corriente. Fui testigo de una devastación de tal magnitud; nunca había visto nada igual”, agregó.

“Por el momento se recuperaron diecinueve cuerpos. Tampoco es posible contactar con muchos miembros de nuestro cuerpo”, explicó un portavoz de la policía, Abi Narayan Kafle.

“Un primer recuento facilitado por empresas turísticas y agencias de viajes permitió identificar a 384 turistas —291 extranjeros y 93 nepalíes— que se encuentran desaparecidos en las zonas afectadas”, anunció la Oficina Nacional de Turismo de Nepal, precisando que las autoridades trabajaban para verificar el paradero de estos viajeros.

La policía difundió en las redes sociales imágenes de una enorme ola arrasando un valle del Himalaya, en un distrito fronterizo con China. La crecida afectó a Syabrubesi, punto de partida de la famosa ruta de senderismo de Langtang, así como a otras zonas frecuentadas por viajeros que realizan la peregrinación hindú al Kailash Mansarovar.

El ejército anunció el envío de efectivos y helicópteros a la zona.

“Se está llevando a cabo la evaluación de los daños”, indicó la Oficina Nacional de Turismo.

Por su parte, la Autoridad de Gestión de la Electricidad informó de daños en varias de sus instalaciones locales —en particular presas y plantas solares— y reportó cortes de electricidad.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, anunció en las redes sociales que había convocado una reunión de urgencia de la autoridad nacional encargada de la gestión de situaciones de emergencia.

En un segundo corte informativo, se indicó que el número de turistas desplazados por las devastadoras inundaciones en Nepal asciende ya a 579, según las últimas cifras confirmadas por la policía nepalí.

De este total, 466 eran extranjeros procedentes de 28 países diferentes. Ciento trece de los turistas desplazados son nepalíes, 54 son rusos y menos de 33 son británicos.

Imágenes difundidas por la televisión pública china CCTV muestran aguas turbulentas que arrastran ramas y escombros, así como una carretera inundada. Las autoridades y los medios oficiales aún no comunicaron ninguna cifra precisa de víctimas.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes durante el monzón de verano (de junio a septiembre) en Nepal y en toda Asia meridional.

En julio de 2025, 17 personas desaparecieron tras un deslizamiento de tierra cerca de Gyirong, según informó Xinhua en aquel momento.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de estos fenómenos.

La oficina del primer ministro de Nepal, Balendra Shah, ha declarado que las operaciones de búsqueda y rescate llevadas a cabo por el ejército del país continuarán durante la noche.

Informes

La BBC informa de ello en su página web, especificando que, según el gobierno de Katmandú, mil 697 personas han sido desplegadas en las operaciones de rescate iniciadas tras las inundaciones, y otras 656 están en alerta para una posible intervención.

“Las estimaciones iniciales muestran que las inundaciones” en Nepal “han dañado carreteras y puentes por un valor de más de 15 mil millones de rupias nepalesas”, es decir, alrededor de 84.3 millones de euros, afirmó un responsable del gobierno local a la BBC.

La policía nepalí informó que se han recuperado 160 cadáveres en las zonas afectadas por las devastadoras inundaciones de este miércoles en la frontera con el Tíbet.