Al menos 20 policías de Mexicali son investigados en BC

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California mantiene abiertas 20 carpetas de investigación en contra de policías municipales de Mexicali.

La fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó lo anterior durante la mañanera del miércoles 14 de enero, luego de ser cuestionada sobre la reciente detención de los tres oficiales de la Policía Municipal involucrados presuntamente con un caso de desaparición forzada ocurrido en 2022.

“Llevamos a seis agentes municipales de Mexicali, sobre todo aquí en el Valle donde se dio ese fenómeno de las fosas; tenemos al menos 20 casos más de investigación para poder resolver a fondo este caso, que definitivamente, 20 en relación a mil 800 policías son los menos”, advirtió la fiscal.

Antecedentes

Como parte de los antecedentes de los tres policías detenidos, Andrade Ramírez reveló que dos de ellos habían sido suspendidos por escoltar a un grupo de personas cuando entraban a un fraccionamiento exclusivo en la capital del estado en el que iba Josué Godínez Fernández alias “El Pitufo”, identificado por las instituciones de seguridad como un colaborador de grupos criminales.