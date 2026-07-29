Al menos 3 muertos y 200 heridos por terremoto

Al menos tres personas murieron, unas 200 resultaron heridas y decenas permanecen atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7.1 (según la Agencia Meteorológica de Japón), golpeara la prefectura de Kumamoto, en el sur del país.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y se la trasladó a un hospital, donde falleció posteriormente. Otras dos personas murieron en el colapso del centro comercial.

Un centro comercial de la zona sufrió una explosión que provocó el colapso del segundo piso del edificio, y según una treintena de empleados del lugar se encuentran desaparecidos.