Dos tabasqueños que fueron parte del personal que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, impuso en su administración también presentaron su renuncia al organismo tras destaparse el escándalo de corrupción que envolvía al “Clan Taddei”.

Se trata de Mario Alberto Alejo García, exasesor del consejero tabasqueño Jorge Montaño y quien se desempeñaba como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización; y de Anahí Silva Tosca, que fungía como directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

El periodista tabasqueño Audelino Macario destacó que ambos eran cercanos a Jorge Montaño y también al grupo político de Andán Augusto López Hernández. Ambos llegaron en abril a los cargos para los que no se les comprobó experiencia profesional suficiente.