Alcalde de Cuautla prófugo promueve amparo

El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, prófugo de la justicia desde el pasado miércoles, promovió un amparo contra una orden de aprehensión federal. El edil es buscado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuentes Organizada (Femdo) por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Recurso

De acuerdo con los estrados del juzgado Quinto de Distrito, el alcalde presentó su recurso el mismo día que la Femdo, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron el Operativo Enjambre en los estados de Querétaro y Morelos.

En el primer estado catearon la casa del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala y cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por la presunta adjudicación de un pozo de agua en ese municipio de la región oriente de Morelos.

En Morelos, la Femdo efectuó otras cinco de 10 órdenes de aprehensión obtenidas contra de alcaldes, exediles, funcionarios públicos y políticos de distintos partidos políticos que supuestamente se reunieron o tienen relación con el líder del Cártel del Pacífico Sur, Júpiter Araujo Bernard. La Fiscalía Especializada capturó a otro exservidor público de Cuautla cuando pretendía tomar un vuelo en el Aeropuerto de la CDMX

Entre los detenidos se encuentra el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y Arisbel Rubí, consejera de Morena y excandidata a alcaldesa del mismo municipio.