Alcalde de Nicolás Flores acepta que robó dinero

Una fuerte polémica causó el presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que durante su informe de gobierno aceptó que sí “robó”, pero aseguró que fue para darles los recursos a sus gobernados.

De acuerdo con un extracto del informe, se puede escuchar al edil hacer un fuerte reclamo debido a que presuntamente había recibido algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.

Prestamo

De esta manera, el alcalde señaló que se tenía un préstamo de 7 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le correspondían al municipio, por lo que se contó con una bolsa de recursos para la demarcación. “Ahí están las cuentas claras, dadas a la Auditoría Superior”, afirmó.

El alcalde destacó: “A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia”. Dijo que no se ha robado ningún peso. Por el contrario, “Sí lo robé, pero fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”.