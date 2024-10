Alcalde decapitado había solicitado protección policial

Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo asesinado este domingo, había pedido que se reforzara su seguridad y la de su equipo luego del crimen del secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Tapia.

El pasado 4 de octubre, durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el edil de Chilpancingo pidió protección a las autoridades de Guerrero.

Un día antes de la entrevista, el 3 de octubre, Francisco Tapia, secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo había sido asesinado a balazos mientras caminaba por el centro de la ciudad.

“Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez siempre lo conocimos como un hombre honrado, de valores, de convicciones, se había dedicado siempre al servicio de la comunidad y no tenía ningún problema en su vida, ni familiar, ni personal que nosotros supiéramos”, había dicho Alejandro Arcos en la entrevista.

Tras ser cuestionado sobre si la seguridad en el municipio debía reforzarse, señaló, “desde luego que sí. Lo pido y la de mi equipo de trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por nuestra comunidad. Siempre hemos hablado de un proyecto de paz, ha sido nuestra bandera, nuestra propuesta y eso es a lo que aspiramos. No somos gente de conflicto”, expresó.

PRI exige justicia

Por lo anterior, la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, exigió justicia por el asesinato y decapitación de Alejandro Arcos.

En entrevista, la senadora lamentó los hechos y afirmó que hay una terrible crisis de violencia e inseguridad en el país.

Así también, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, debería renunciar a su cargo porque no ejerce sus facultades, y es el crimen organizado el que manda en la entidad, eso se comprueba con el asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo.

“Lo que sucedió en Chilpancingo refleja que no hay gobierno en Guerrero. Yo creo que Morena debería tomar la decisión de pedirle a la gobernadora que se retire, y a los poderes en ese estado, que no esperarán que nosotros lo dijéramos. No hay control en esa entidad, pero han matado candidatos, han matado políticos, han matado funcionarios públicos, una buena parte del Estado no se puede transitar, hoy mataron al alcalde de la capital, le quitaron la cabeza; en otra nación ya hasta juicio político, a quién ocupe la gubernatura”, expresó.

Aseguró que el crimen organizado es el que decide quién gobierna en la entidad y el gobierno estatal y las instituciones han sido rebasadas por estos.