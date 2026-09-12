Alcalde detenido declaró ingresos de cero pesos

Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, señaló haber percibido un sueldo neto de cero pesos por su cargo como edil en 2024, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial disponible de manera pública.

El alcalde fue detenido el pasado 7 de septiembre en el marco de la Operación Enjambre junto a su hermano y la directora de la policía municipal, relacionados por las autoridades con delitos de robo a transporte, extorsión y secuestro.

La última declaración patrimonial del edil disponible de manera pública corresponde al trámite de conclusión de su cargo en 2024, antes de que la reelección le otorgara nuevamente la presidencia municipal. La declaración patrimonial de inicio de su nuevo periodo no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni en el sitio web del ayuntamiento.

El documento, que consta de 8 páginas, se limita a informar únicamente su correo electrónico, las páginas restantes se muestran en blanco o sin información.

La recepción de la declaración del edil fue registrada por Jordan Modesto González Ortega, contralor municipal de Esperanza el 23 de enero de 2025, según consta en una hoja anexa al documento.

Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, se indica que Rodríguez en 2024 mantuvo un sueldo mensual neto de 36 mil 152 pesos, mismo sueldo que mantuvo en 2025.

Gestión interrumpida

El edil fue detenido junto a su hermano Manuel Rodríguez y la exdirectora de la policía municipal, Abigaíl Contreras, el pasado 7 de septiembre derivado de las operaciones desplegadas en el estado como parte del Operación Enjambre.