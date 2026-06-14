Alcalde es exhibido consumiendo alcohol

El presidente municipal de Villanueva, Rogelio González Álvarez, mejor conocido como “Chailito”, ha generado fuerte polémica tras la difusión de unos videos, donde fue exhibido utilizando la Sala de Cabildos para un festejo de tradición familiar y consumiendo bebidas alcohólicas, cuyo caso ha escalado en una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ).

El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo, primero, se hizo circular un video ciudadano que transitaba por la Presidencia Municipal y escuchó un tamborazo al interior del inmueble.

Sin embargo, el segundo video que se ha viralizado en las últimas horas fue grabado por el regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Eduardo Torres, quien encontró al alcalde en la Sala de Cabildos, junto con otros dos hombres, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas.

Tras la difusión de estos videos, el alcalde publicó un mensaje en video que lejos de aclarar la situación, generó mayor polémica, ya que al intentar dar una explicación argumentó que su actuación “no fue de mala fe” y trató de justificar que no fue una fiesta, sino “una tradición familiar”.