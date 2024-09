Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “un fantoche” creó un perfil fake en X de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde denunció también esta cuenta falsa.

A través de sus redes sociales, la titular de Gobernación alertó a “las y los despistados de buena y mala fe” de esta cuenta fake que tiene una foto de López Beltrán de perfil.

Cuenta falsa

AMLO acusó en su conferencia mañanera de este viernes 13 de septiembre, que “un facho” creó una cuenta falsa y verificada de su hijo Andrés Manuel López Beltrán desde la que se mandaron mensajes.

En el Salón Tesorería, el presidente ordenó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, exponer la cuenta fake atribuida a su hijo en la que se emitieron mensajes positivos para los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares por su voto a favor de la reforma judicial.

“Mi hijo no tiene cuenta de Twitter […] Pero para que vean la perversidad, y no tengo la menor duda, me dejo de llamar Andrés Manuel que el que hace esto es ‘facho’. ¡El que no brinque es ‘facho’, el que no brinque es ‘facho’!”, expresó.