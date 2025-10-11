Alcalde permanecerá en el municipio pese a amenazas

El alcalde de Salvatierra, José Daniel Sámano Jiménez, aseguró que permanecerá en este municipio pese a las amenazas de muerte que recibió tras el atentado que sufrió “Don Nico” durante la transmisión que realizó en vivo para denunciar los baches de la carretera que comunica con la comunidad de Urireo.

En rueda de prensa destacó que la prioridad es “Don Nico”, quien permanece delicado en el área de terapia intensiva del Hospital General de Celaya; empero, aclaró que tuvo que resguardar a su familia, y a sus hijas que son pequeñas.

“Estoy aquí en Salvatierra, no hui ni voy a huir. Aquí vivo y aquí viviré siempre”, afirmó.

El edil mencionó que desde que estuvo en campaña recibió amenazas de muerte, que continuaron una vez que tomó protesta, “y a raíz de estos hechos sufrí también ataques más intensos”.

Ante esas amenazas admitió que siente miedo. “Temor, sí tengo temor, soy un ser humano”, y dijo que ha solicitado el resguardo de la Guardia Nacional que hasta ahora no ha sido posible, pero espera que ante ese acontecimiento se le otorgue esa protección personal y también para las áreas de mayor violencia y focos rojos del municipio.

El presidente municipal enfatizó que él es el más interesado en que se esclarezcan los hechos del 7 de octubre de 2025, en relación con el ataque perpetrado por dos motociclistas contra el comerciante de helados, en el momento en el que realizaba una denuncia social del mal estado de la carretera y la desatención del Gobierno.