Alcalde presumía que El Mencho lo apoyaba

El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, decía a comerciantes y empresarios que extorsionaba que su patrón era el capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una denuncia anónima incluida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su investigación, que derivó el jueves en la detención del edil y de tres de sus colaboradores cercanos, refiere que Rivera Navarro aseguraba a sus víctimas que era apoyado por dicho grupo criminal, y que si no le creían, que vieran el concierto que “le hizo al patrón El Mencho” con “Los Alegres del Barranco”, conocidos por desplegar imágenes del capo michoacano en sus presentaciones musicales.

“Temo por mi vida, porque esta persona me ha dicho que lo apoya el Cartel Jalisco Nueva Generación, y si no le cree que vea el concierto que le hizo al Patrón con los “Alegres del Barranco”.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia, ya que hace unos días estas personas secuestraron a un empresario tequilero por haberse negado a dar el pago que le habían exigido y es muy sabido que estas personas han matado a comerciantes”, señala denuncia.