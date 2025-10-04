Alcalde rechaza acusación de abuso sexual

El alcalde de Zacualtipán, Hidalgo, Amado Pérez, rechazó las acusaciones en su contra presentadas desde 2023, en las que se le señala por abuso sexual ocurrido en el Estado de México. Afirmó que se trata de una campaña orquestada en su contra con fines políticos.

El edil dio a conocer los hechos en los que se encuentra involucrado y aseguró que se trata de un delito fabricado, en el que las propias autoridades han señalado que no existen elementos para acreditar modo, tiempo y lugar.

Explicó que las acusaciones surgieron después de haber obtenido el triunfo en la alcaldía, en que, dijo, inicialmente se buscó anular la elección y, de manera paralela, inició un proceso por presunta violación en su contra. Indicó que de este último asunto ni siquiera tenía conocimiento, hasta que el entonces alcalde Edgar Moreno comentó que no llegaría a rendir protesta porque “irían por él”.

Los hechos se remontan a febrero de 2023, en que de acuerdo con la denunciante, identificada con las iniciales D. M. S., el edil acudió a su domicilio después de cenar juntos en un lugar público y tras una discusión sacó un arma y abusó de ella.