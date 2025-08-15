Alcalde se realiza la prueba antidoping

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, explicó la razón por la que reaccionó de manera airada ante la pregunta de una reportera sobre si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping.

El edil reconoció que su respuesta fue impulsiva, pero aseguró que está 100% dispuesto a realizarse la prueba. “No me niego al antidoping, pero en ese momento pensé: ‘¿por qué me voy a someter a tu agenda?’”, aclaró.

La polémica se desató luego de que una periodista le cuestionara públicamente si pondría el ejemplo haciéndose la prueba. El comentario generó molestia en el alcalde, quien respondió con enojo preguntando qué comportamiento suyo hacía pensar que estaba drogado.

Rodríguez señaló que con la comunicadora ha tenido desacuerdos previos, acusándola de realizar “golpeteo” mediático y calificando la relación como una fricción constante.

Tras las críticas en redes sociales, el presidente municipal pidió no engancharse con el tema y adelantó que propondrá legislar para que todos los servidores públicos del país se sometan a pruebas antidoping periódicas, tanto en congresos locales como en el Senado.

Se realiza antidoping

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, se realizó la prueba de antidoping, un día después de que estallara contra la pregunta de una reportera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el presidente municipal acudió a un laboratorio en compañía de su gabinete, donde dijo que el tema se salió de control y que tenía que parar la “avalancha de ataques” a su persona y el gobierno.

“Espero que podamos cambiar la narrativa”, comentó.