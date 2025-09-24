Alcalde y Moreno intercambian dimes y diretes

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, desestimó las amenazas del senador y presidente priista, “Alito” Moreno Cárdenas, quien afirmó que ha trabajado con un equipo especializado para integrar una denuncia sólida en Estados Unidos ante el FBI y la DEA contra oficialistas en lo que denominó “El Cártel de Macuspana”.

En redes sociales, Alcalde Luján se refirió al líder tricolor como uno de los políticos más corruptos y desprestigiados de México, por lo que consideró que está “desesperado y consumido por su ambición”.

“El león cree que todos son de su condición (...) El dirigente del PRIAN, Alejandro Moreno Cárdenas, es incapaz de reconocer la realidad”, condenó la morenista.

Además, reiteró que por más inventos, ocurrencias y mentiras que propaguen contra el expresidente López Obrador, la gente sabe que fue él quien “transformó para bien la historia de este país”.

En tanto, Luisa Alcalde consideró que la situación de violencia en Sinaloa no ha afectado el respaldo de la ciudadanía al partido, se está trabajando en todos los niveles de gobierno para la pacificación de la entidad.

“Yo creo que no (ha perdido el respaldo ciudadano). Yo creo que hay una conciencia de que se está llevando una estrategia muy cercana entre los tres niveles de gobierno que se atiende todos los días al más alto nivel, que el reto es gigantesco, pero estamos avanzando”, afirmó.

En conferencia de prensa desde el estado, afirmó que la presidenta Sheinbaum tiene una coordinación directa con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para atender el tema de seguridad.

La dirigente morenista subrayó que es importante no claudicar para lograr la pacificación del estado y todo el país.

Además, aseguró que Morena encabeza las preferencias electorales en la entidad, rumbo a 2027, por lo que confió en que la gente no volverá a votar por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.