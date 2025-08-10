Alcaldes de zona metropolitana hacen Caminata por la Paz

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, encabezó una Caminata por La Paz, a la que acudieron cerca de mil habitantes de la capital del estado, además del alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz.

La jornada dio inicio alrededor de las 9:00 horas del sábado, con un recorrido de aproximadamente dos kilómetros, desde la avenida México, pasando por la ciclopista hasta llegar a la calle Juan Pablo ll.

A la convocatoria acudieron familias completas, jóvenes, niñas, niños, personas adultas y hasta animales de compañía, quienes se sumaron a esta iniciativa promovida por la Mesa de Construcción de Paz Regional Cuernavaca, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

A la caminata también asistieron representantes de dependencias de seguridad y bienestar social que forman parte de este órgano colegiado e integrantes del Gabinete municipal que incluso acercaron sus servicios a la sociedad.

El presidente municipal, José Luis Urióstegui, agradeció la asistencia y subrayó la importancia de este tipo de encuentros para fomentar la cercanía, el diálogo y la colaboración entre vecinas y vecinos, al afirmar que en Cuernavaca la paz, la unión y el respeto se construyen caminando juntas y juntos.

Por su lado, el alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz, resaltó la colaboración permanente que se ha mantenido entre los tres municipios que integran Mesa de Construcción de Paz Regional Cuernavaca, como son la capital morelense, Tepoztlán y el municipio que representa, para seguir abonando a tener un mejor estado.