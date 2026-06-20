Alcaldesa buscará candidatura de Morena

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, solicitó licencia por 30 días para separarse del cargo, en vísperas del proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rumbo a la definición de coordinaciones estatales de la defensa de la Cuarta Transformación.

La solicitud fue aprobada este viernes por el Cabildo paceño en sesión extraordinaria. A partir del próximo lunes 22 de junio, la primera regidora, Amor Fenech Montaño, asumirá las funciones de la presidencia municipal.

Durante la sesión, Quiroga Romero afirmó que su salida marca el cierre de una etapa en su trayectoria política al frente del ayuntamiento.

“Es un permiso temporal; sin embargo, muy seguramente ya no estaremos de vuelta”, expresó ante integrantes del Cabildo.

La alcaldesa encabezó el gobierno municipal desde 2021 y obtuvo la reelección en 2024. Durante su mensaje destacó avances de su administración y agradeció el respaldo de regidores y trabajadores municipales.