Alcaldesa interina denuncia amenazas

A tan solo tres días de haber asumido la presidencia municipal interina de Paraíso, María Elisa Hernández Flores sufrió un ataque armado en su domicilio durante la madrugada de este martes 25 de agosto.

Pese a la agresión y a denunciar que ha sido víctima de violencia, amenazas e intentos de intimidación previos, la edil descartó rotundamente renunciar y afirmó que el gobierno municipal continuará trabajando para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de los habitantes de la demarcación.

Admite sentir temor

En su primera declaración ante medios locales tras lo ocurrido, admitió sentir temor por la integridad de su familia y la propia y que no existe un señalamiento específico sobre los responsables, pero reiteró que actuará estrictamente por la vía legal para salvaguardar su seguridad y aclarar los hechos.

Asimismo, señaló que aún no ha podido entablar conversación directa sobre el suceso con el gobernador del estado, pero confirmó que ya se toman medidas legales pertinentes.

Descarta Ramiro López ataque a alcaldesa

El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, descartó que los disparos reportados durante la mañana de este martes frente al domicilio de la presidenta municipal de Paraíso, María Elisa Hernández Flores, hayan sido un atentado directo en su contra.

A pesar de que la propia alcaldesa, denunció que previo a este suceso ya había sido víctima de amenazas e intimidación -razón por la cual reforzará la seguridad de su familia sin renunciar a su cargo-, el funcionario estatal rechazó calificar los hechos como una agresión dirigida.

López Obrador argumentó que solo se escucharon detonaciones en la zona y que tildar lo ocurrido como un atentado sería ir demasiado lejos.