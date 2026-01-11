Alcaldía apoyará a vecinos afectados por explosión

La alcaldía Coyoacán apoyará a los vecinos afectados por la explosión registrada en un edificio en la colonia Paseos de Taxqueña con 8 mil pesos mensuales para renta.

En una reunión con habitantes del edificio afectado, se informó que la alcaldía, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, ayudarán con el dinero para las familias, debido a que el edificio será rehabilitado por la Secretaría de Vivienda.

“Este apoyo de renta que vamos a generar es una acción social, tenemos que presentar este caso a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Ciudad”, dijo Fernando Cravioto Padilla, de Desarrollo Social de la alcaldía Coyoacán.

Seis de los 24 departamentos deberán ser desalojados a la brevedad, debido a los trabajos para su reparación, informó personal de Protección Civil de la Ciudad de México.

Por lo anterior, la alcaldía Coyoacán ayudará a los habitantes de los seis inmuebles para mudar sus cosas.

El ingreso a los departamentos siniestrados será el domingo 11 de enero por la mañana, y se hará bajo vigilancia de Protección Civil de la alcaldía, se aseguró a vecinos.

“Para entrar a los departamentos van a tener el acompañamiento por parte del área de Protección Civil, les pedimos que se pueda ir emplayando o empacando en cajas”, dijo el director de Protección Civil de la alcaldía, Jorge Peña.