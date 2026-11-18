Al encabezar la conferencia mañanera de ayer martes 17 de noviembre en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que como resultado de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó que entre 2025 y 2026 se han aplicado 40.9 millones de dosis de SRP y SR —la mayor respuesta de vacunación en décadas—, por lo que el país avanza hacia la interrupción de la transmisión de esta enfermedad.

Por lo anterior, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdez Vázquez, resaltó que dicha estrategia tiene tres elementos: vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta territorial coordinada.

Por ello, como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(Issste), Servicios Públicos de Salud y Birmex, el país alcanzó una cobertura de vacunación del 90 por ciento: 31.4 de 34.6 millones de personas entre enero y octubre, con corte a la semana epidemiológica 41. El despliegue incluye 16.4 millones de dosis de triple viral (SRP) y 24.5 millones de doble viral (SR), respaldadas por más de 21 mil puestos de vacunación, 12 mil 648 cercos vacunales (4.19 millones de dosis) y 18 mil 953 barridos documentados (1.58 millones de dosis).

Rosa Icela se reúne con el embajador Johnson

Más tarde, la titular de la Secretaría de Gobernación, sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos (EUA) en México, Ronald Johnson.

Ambos funcionarios abordaron el tema migratorio, después de que el presidente estadounidense Donald Trump volviera a amagar al país con aumentar los aranceles en caso de que no se detuvieran a las caravanas migrantes.

“Este martes sostuvimos una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson para seguir trabajando de manera coordinada en materia migratoria, en beneficio de nuestras naciones”, dio a conocer la secretaria de Gobernación mediante redes sociales.

Ninguna caravana migrante ha llegado a frontera con EU

Luego de que el mandatario federal reiteró su amago de elevar los aranceles a México si no se frenan las caravanas migrantes, Rodríguez aseguró que no ha llegado ninguna a la frontera con EUA.

Al encabezar la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre en Palacio Nacional, indicó que se da atención a las personas en movilidad y reportó que varios integrantes de la caravana originaria de Honduras y El Salvador han retornado a sus países.

Son 781 integrantes que están en Mapastepec, Chiapas, y se encuentran recibiendo atención y acompañamiento del Instituto Nacional de Migración, detalló.

“No ha habido ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, expuso al destacar que a las personas en movilidad se les persuade, se les convence y se les da información “de que no hay posibilidades de pasar a Estados Unidos”.