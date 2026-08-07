Alcanzan a registrar 69 millones de líneas

El número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular ascendió a 69 millones 666 mil, dio a conocer este jueves la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con base en información de los concesionarios.

Hace más de un mes, la CRT informó que tenía contabilizadas un total de 144 millones 585 mil líneas, es decir, casi la mitad se han vinculado.

A partir del 15 de agosto se deshabilitarán las líneas a quienes no se registren con el número terminación 0 y así hasta llegar a 9 al cerrar este año.

“Las primeras suspensiones mandarán el mensaje a las personas de que realmente sí se están deshabilitando las líneas que no están vinculadas y eso será, de alguna manera, un incentivo para quienes no se han registrado, para que digan ‘antes de que me toque, vínculo mi línea’”, dijo el director de Política Regulatoria de la CRT, Ricardo Castañeda Álvarez.

“Después del 31 de diciembre tendremos el tamaño de mercado vinculado, que no es el universo, pues son líneas ligadas a una persona, pero en el mercado pueden existir líneas que aún no pertenecen a nadie y se consideran por los operadores como líneas vivas, pero no vinculadas”, comentó Castañeda en junio en entrevista.

En opinión de Castañeda, no hay razón para que la gente no se registre o tenga temor por la privacidad de sus datos.