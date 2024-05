Alejandra del Moral “se va sola, no se lleva nada de PRI” afirmó el ex gobernador mexiquense, Arturo Montiel Rojas, quien reapareció para apoyar a los candidatos del PRI a alcaldías mexiquenses, diputaciones locales y federales, mismos que reiteraron su exigencia de seguridad y señalaron que la ex dirigente del tricolor “estará en el basurero de la historia”.

“Qué bueno que se fue cerca de la Sheinbaum porque está ella ahí y nosotros vamos a seguir trabajando al lado de algo que es muy importante, los priistas somos fuertes, este grupo de hombres y mujeres vamos a ganar en todo el Estado de México”, aseguró Montiel Rojas al mismo tiempo que refrendó el apoyo de la militancia priista mexiquense a Xóchitl Gálvez, porque representa el avance.

Entre los errores que ha cometido el PRI es “poner el partido en manos de quien ni es valiente ni es congruente”, aseveró Ana Lilia Herrera Anzaldo, dirigente estatal del tricolor, quien al frente de más de 70 candidatos del Revolucionario Institucional, reiteró la exigencia a autoridades federales y estatales de otorgar seguridad y tranquilidad en este proceso electoral.