Alejandra Guzmán suspende concierto por lesión en cadera

Lo que comenzó como una noche de pop rock a tope, terminó en una visita inesperada al hospital para Alejandra Guzmán.

La cantante tuvo que suspender su presentación del sábado pasado en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, luego de sufrir una lesión en la cadera durante los primeros minutos del concierto.

Mientras interpretaba “Mala”, Guzmán sufrió el percance y, con dificultad para mantenerse de pie, pidió ayuda a sus bailarines.

“Se me salió la cadera”, expresó ante el público, antes de solicitar una ambulancia para recibir atención médica.

La presentación fue suspendida y la cantante trasladada a un hospital. Horas después, la llamada “Reina del Rock” reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

Desde el hospital, acompañada por personal médico, tomó con humor el accidente e incluso bromeó.

Posteriormente, Guzmán confirmó que los médicos lograron colocar nuevamente su cadera y aseguró encontrarse bien.