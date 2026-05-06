Alejandro Moreno anuncia alianza PRI-UDC

Después del fin de la coalición con el PAN, la cual llevó a la gubernatura al priista Manolo Jiménez en 2023, el PRI competirá en las elecciones de Coahuila del próximo 7 de junio de la mano con la Alianza Democrática de Coahuila, partido político local con registro desde 1996.

Al arrancar las campañas electorales rumbo a los comicios en esta entidad, que solo ha sido gobernada por el partido tricolor, el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que “no vamos a permitir que en Coahuila entren estos cínicos y corruptos de Morena a destruir la paz y la tranquilidad. Aquí la gente cuida lo que tiene y sabe reconocer cuando hay resultados que sí se sienten en la vida diaria”.

“El PRI ha dado resultados con orden, cercanía y responsabilidad. Sabemos gobernar y dar la cara, y vamos a seguir trabajando con carácter para cuidar a las familias de Coahuila y mantener el rumbo que sí funciona. ¡La seguridad de Coahuila se defiende!”, escribió en redes sociales.

Al destacar dicha alianza, Moreno Cárdenas afirmó que “desde el primer minuto de este día en Coahuila arrancamos con todo, en territorio, cerca de la gente y poniendo en marcha esta alianza ciudadana por la seguridad. Hay equipo, hay ganas y una ruta clara para cuidar a nuestras familias y defender la tranquilidad en Coahuila. ¡Vamos por el triunfo!”.