Alerta ante llamadas con lada internacional

En los últimos días, cientos de personas en México y otros países de Latinoamérica han alertado sobre un incremento preocupante de llamadas y mensajes de texto provenientes de números desconocidos extranjeros en sus teléfonos celulares.

Estas llamadas suelen venir de ladas internacionales, principalmente de regiones de Estados Unidos y Canadá. Los estados de Ohio, Pensilvania, Florida, California, Mississippi, Illinois, Carolina del Norte, Misuri y Quebec, son algunos de los más repetidos.

En redes sociales, algunos internautas aseguran que este fenómeno comenzó luego de la “alerta sísmica” en los teléfonos celulares para el Simulacro Nacional 2025, el pasado 19 de septiembre. No obstante, hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme o niegue esta suposición.

Esta nueva modalidad de fraude telefónico busca robar información o sacar provecho económico a través de estas llamadas o mensajes de texto.

Al contestar estas llamadas, los estafadores les proponen a los usuarios ofertas de empleos, luego de decirles que cumplen con los requisitos para obtener un puesto de trabajo en el extranjero. Posteriormente, les dicen que se comuniquen con ellos a través de un mensaje de WhatsApp o por correo electrónico para más detalles. Sin embargo, al momento de devolver el mensaje, los estafadores piden un pago inicial para activar una cuenta de empleo inexistente.

De acuerdo con algunos testimonios en redes sociales, quienes responden a estas llamadas escuchan una grabación de voz que les dice el siguiente mensaje en inglés o en español: “Su curriculum ha sido recibido, por favor guarde este número y envíe un mensaje”.

Ante ello, las autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México han compartido algunas recomendaciones con la población mexicana para prevenir delitos mayores: No contestar ni devolver llamadas de números desconocidos.