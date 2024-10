La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal de Combovir (nirmatrelvir 150 mg / ritonavir 100 mg) tabletas, fabricado por Bruck Pharma Private Limited, para el tratamiento de covid-19.

Se detectó la venta del medicamento en plataformas digitales. Al no contar con registro sanitario en México, señaló la dependencia, no se puede garantizar su composición, pureza, seguridad, eficacia ni calidad. También se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo.

Por lo cual la Cofepris recomendó a la población no adquirir Combovir tabletas con cualquier número de lote. También hizo un llamado a no consumir productos que no cuenten con registro sanitario o que estén etiquetados en idiomas distintos al español, además de no comprar medicamentos a través de redes sociales.