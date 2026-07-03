Alerta diputado por huachicol ganadero

El diputado federal, Agustín Rodríguez, advirtió que el ingreso clandestino de ganado desde Centroamérica pone en riesgo la sanidad del hato nacional, favorece la propagación del gusano barrenador y genera competencia desleal para los productores que cumplen con la ley.

Advirtió que el ingreso ilegal de ganado desde Centroamérica no solo alimenta un mercado clandestino millonario, sino que también pone en peligro el patrimonio de miles de productores que cumplen con las normas sanitarias y de trazabilidad.

Explicó que este esquema consiste en introducir animales al país sin cumplir con los controles zoosanitarios, de identificación y de calidad genética exigidos por las autoridades mexicanas.

Esta práctica, dijo el congresista, incrementa el riesgo de propagación de enfermedades y plagas que podrían afectar gravemente al hato nacional.

Entre ellas mencionó al gusano barrenador, cuya presencia representa una amenaza para la ganadería mexicana y podría afectar el comercio nacional e internacional de ganado.

El diputado detalló que detrás del huachicol ganadero existe un negocio con enormes ganancias económicas.

Indicó que un becerro comprado en Centroamérica por entre 35 y 40 pesos el kilogramo puede triplicar su valor durante su traslado ilegal por territorio mexicano.

Al llegar a la frontera norte, esos animales llegan a comercializarse entre 100 y 110 pesos por kilogramo.

Rodríguez afirmó que quienes resultan más afectados son los ganaderos que invierten recursos para mantener altos estándares sanitarios, mejorar la genética de sus hatos y cumplir con los sistemas de trazabilidad que exige el mercado.