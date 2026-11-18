La embajada de Estados Unidos (EUA) en México alertó a sus ciudadanos y ciudadanas por los bloqueos carreteros de productores agrícolas registrados en diversas carreteras a las afueras de Guadalajara, Jalisco.

Indicó que de acuerdo con las autoridades de seguridad del mencionado estado, los productores agrícolas realizan bloqueos en cinco localidades de Jalisco, fuera de Guadalajara para protestar por la falta de apoyo gubernamental a dicho sector.

Mencionó que los bloqueos son en: carretera Guadalajara–Colima, en el kilómetro 40; carretera Guadalajara–Nogales, en La Venta de Astillero; carretera Guadalajara–Ciudad de México, en la caseta de peaje de Ocotlán; carretera La Barca–Atotonilco, cerca del Hotel Krystal; y carretera federal 80, en la caseta de peaje de Tepatitlán.

“Se prevén importantes interrupciones del tráfico en estas zonas. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerán vigentes estos bloqueos.

“Las manifestaciones y los bloqueos pueden ser impredecibles; evite estas zonas”, mencionó.