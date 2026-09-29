Alerta en BCS y Sonora por impacto de huracán Polo

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, alertó por el impacto del huracán Polo en Baja California Sur en las próximas horas.

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, acompañada del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la coordinadora de Protección Civil indicó que Polo sigue siendo huracán categoría 3 y se ubica a 175 kilómetros de Cabo San Lázaro, al suroeste, y 405 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Informó también de un segundo impacto de Polo el martes en la costa centro de Sonora, por lo que se continuarán intensificando los vientos y oleaje en territorio sonorense.

Continúa su desplazamiento hacia BCS

Detalló que Polo continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, donde se espera un primer impacto sin poder determinar la hora exacta, como categoría 2 o 3 en las inmediaciones del municipio de Comondú.

Velázquez hizo un llamado para que en las localidades del municipio se mantengan atentos a todas las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, y principalmente permanecer en sus hogares y albergues ya instalados.

Refirió que se llevó a cabo una reunión del puesto de comando, con la asistencia de los cinco municipios de Baja California Sur.

Entre las recomendaciones, Laura Velázquez enfatizó no estar en las calles, que las personas se queden en sus casas y que se trasladen a los refugios temporales. También identificar cuáles son los riesgos, alejarse de árboles y espectaculares, así como de obstáculos en el camino. Mencionó que 78 han sido evacuadas de manera preventiva.

Alertó que no habrá servicio eléctrico ni de internet, por lo que CFE está ubicada en lugares estratégicos, así como la Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Pemex.

Aseguró que el gobierno está preparado ante la tormenta tropical Rachel, que se encuentra a 405 kilómetros de Acapulco y se prevé que se desplace de manera paralela al territorio nacional.