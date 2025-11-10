Alerta en varios estados por frente frío número 13

En gran parte del territorio mexicano se espera un ambiente de gélido a muy frío, lo que ha puesto en alerta a varios estados del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 13 y la masa de aire de origen ártico que lo acompaña ocasionará un marcado descenso de las temperaturas y posibles heladas y nieblas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país.

Además, señaló que se registrará un evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche.

De igual forma, el SMN indicó que se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Detalló que en zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas; en Baja California, Nuevo León y Zacatecas el termómetro marcará de -10 a -5 °C.

En los estados de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, la temperatura mínima será de -5 a 0 °C con heladas. En Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca, las mínimas alcanzarán de 0 a 5 °C.

Asimismo, el SMN reportó que, el frente frío número 13 en interacción con una vaguada polar y un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo y Puebla.

Además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla; intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro.

Heladas, lluvias y oleaje

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo informó que se prevén heladas, lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, por el frente frío 13.

Las regiones donde se ha pronosticado un marcado descenso de temperatura y lluvias de intensidad variable son la Sierra de Juárez, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón e Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Conagua, el frente frío y una masa de aire de origen ártico estarán desplazándose sobre el Golfo de México y sureste del país.

La probabilidad de heladas, precisó, se pronostican para el amanecer del lunes y evento de norte fuerte a intenso en el oriente del Istmo, con rachas mayores en el tramo La Venta-La Ventosa, que se extenderán hacia el Golfo de Tehuantepec, donde se desarrollará oleaje elevado de hasta 3 metros de altura.

En el caso del estado de Oaxaca, la CNPC informó que por la mañana habrá ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el istmo de Tehuantepec y costas de la región; cielo medio nublado a nublado; lluvias puntuales intensas y posibles descargas eléctricas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).