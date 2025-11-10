﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Alerta en varios estados por frente frío número 13

Noviembre 10 del 2025
Se pondrá intenso el frío en algunas entidades del país. Cortesía
Se pondrá intenso el frío en algunas entidades del país. Cortesía

En gran parte del territorio mexicano se espera un ambiente de gélido a muy frío, lo que ha puesto en alerta a varios estados del país.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 13 y la masa de aire de origen ártico que lo acompaña ocasionará un marcado descenso de las temperaturas y posibles heladas y nieblas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país.

Además, señaló que se registrará un evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche.

De igual forma, el SMN indicó que se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Detalló que en zonas serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas; en Baja California, Nuevo León y Zacatecas el termómetro marcará de -10 a -5 °C.

En los estados de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, la temperatura mínima será de -5 a 0 °C con heladas. En Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca, las mínimas alcanzarán de 0 a 5 °C.

Asimismo, el SMN reportó que, el frente frío número 13 en interacción con una vaguada polar y un canal de baja presión ocasionará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo y Puebla.

Además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla; intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro.

Heladas, lluvias y oleaje

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo informó que se prevén heladas, lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, por el frente frío 13.

Las regiones donde se ha pronosticado un marcado descenso de temperatura y lluvias de intensidad variable son la Sierra de Juárez, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón e Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Conagua, el frente frío y una masa de aire de origen ártico estarán desplazándose sobre el Golfo de México y sureste del país.

La probabilidad de heladas, precisó, se pronostican para el amanecer del lunes y evento de norte fuerte a intenso en el oriente del Istmo, con rachas mayores en el tramo La Venta-La Ventosa, que se extenderán hacia el Golfo de Tehuantepec, donde se desarrollará oleaje elevado de hasta 3 metros de altura.

En el caso del estado de Oaxaca, la CNPC informó que por la mañana habrá ambiente fresco a templado, y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el istmo de Tehuantepec y costas de la región; cielo medio nublado a nublado; lluvias puntuales intensas y posibles descargas eléctricas en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

﻿