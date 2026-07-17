Alerta México por brote de diarrea explosiva en EE. UU.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, alertó por el brote de ciclosporiasis, coloquialmente conocida como diarrea explosiva, en Estados Unidos.

Alertó que la cicloporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y que puede adquirirse a través de alimentos o agua contaminados.

Las autoridades informaron que desde mayo se ha registrado un incremento importante de casos en EE. UU., con un total de mil 645 casos confirmados en 34 estados.

Aseguraron que actualmente hay un brote importante que afecta principalmente a Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Los síntomas pueden presentarse entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito, e incluso puede permanecer en el ambiente durante una o dos semanas.