En México, nueve de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física o sexual en los ámbitos comunitario, laboral, escolar o familiar no denunciaron ni solicitaron apoyo, mientras que una de cada dos adolescentes de entre 15 y 17 años experimentó alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el organismo internacional llamó al estado mexicano a garantizar el acceso a la justicia, proteger a las víctimas y poner fin a la impunidad.

Con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recordó que siete de cada 10 mexicanas de 15 años o más experimentaron al menos una situación violenta a lo largo de su vida.

Destacó que el motivo más frecuente por el que las mujeres víctimas de violencia física o sexual no denunciaron ni solicitaron ayuda fue porque consideraron que lo ocurrido no tenía importancia.

Acceso a la justicia

La ONU señaló que el acceso a la justicia no se limita a presentar una denuncia, sino que implica garantizar protección, verdad, reparación integral del daño y medidas de no repetición.

Para ello, consideró necesario eliminar las barreras legales, institucionales, económicas, socioculturales, lingüísticas, territoriales y tecnológicas que históricamente han impedido a las mujeres acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

También llamó a asegurar recursos presupuestarios suficientes para aplicar las leyes, garantizar asesoría jurídica gratuita, acceso a refugios y atención psicológica, independientemente del lugar de residencia o condición social de las víctimas.

En el caso de las niñas y adolescentes, solicitó servicios de atención acordes con su edad, personal especializado y mecanismos que garanticen la protección efectiva de sus derechos.

Asimismo, instó a prevenir la violencia en los centros de trabajo, establecer mecanismos de denuncia y reparación en las plataformas digitales, proteger a las defensoras de derechos humanos y publicar información que permita evaluar la respuesta de las autoridades.