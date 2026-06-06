Alerta por contratación ilegal de extranjeros

El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta conjunta sobre poblaciones sin autorización para trabajar y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero.

A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro, instó a las instituciones financieras a estar alerta contra los riesgos que presenta la contratación ilegal de extranjeros indocumentados.

El aviso conjunto incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados.

FinCEN está solicitando que las instituciones financieras utilicen el término clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo 2 del SAR y la descripción para indicar una conexión entre la actividad sospechosa que se está denunciando y las actividades destacadas en este Aviso.

Además de presentar un Informe de Actividad Sospechosa, FinCEN anima a las instituciones financieras y al público a denunciar cualquier información o queja sobre empleadores que con conocimiento de que están empleando o explotando a trabajadores no autorizados al Formulario de Denuncias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o llamando al (866) 347-2423.

Empleadores cómplices

Según FinCEN, los inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal identificable de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales para obtener empleo y salarios ilegales, beneficios de atención médica proporcionados por el empleador y el gobierno en Estados Unidos, y acceso a servicios financieros.

Acusó que los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros indocumentados con salarios bajos, así como para evadir impuestos y prestaciones por accidentes laborales.