Alerta por huracán Humberto en el Atlántico

El clima tropical peligroso se intensificó este sábado en el océano Atlántico, mientras Humberto se convertía en un potente huracán de categoría 4, y en un sistema meteorológico separado que apunta al sureste de Estados Unidos.

El alcalde de la ciudad portuaria de Charleston, Carolina del Sur, declaró un estado de emergencia antes del sistema, que se prevé llegará a principios de la próxima semana a la costa sureste de la Unión Americana transformado en un huracán.

“La acción tiene que ver con la preparación”, afirmó el alcalde William Cogswell.

Sube a categoría 4

El huracán Humberto tenía vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph) el sábado, según el aviso más reciente del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. La tormenta se encontraba a unos 587 kilómetros (365 millas) al noreste de las islas de Barlovento del norte. Se desplazaba hacia el oeste a 13 km/h (8 mph).

Durante el fin de semana, Humberto podría producir oleaje y corrientes de resaca que amenazan la vida en las islas de Barlovento del norte, las islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas, dijeron los meteorólogos.

El Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico emitió un aviso para embarcaciones pequeñas e instó a las personas a permanecer en tierra y evitar viajes innecesarios, pues se espera que, el sábado, las olas de Humberto alcancen unos 2 metros (7 pies) en aguas del Atlántico. También aconsejaron a los residentes que presten atención al sistema de banderas de advertencia en las playas debido al alto riesgo de corrientes de resaca.

Tormenta tropical

Las áreas costeras y urbanas de la isla también estaban bajo una advertencia de calor extremo.

Mientras tanto, un sistema meteorológico que probablemente derive en una tormenta tropical durante el fin de semana amenazaba varias partes de las Bahamas y Cuba con fuertes lluvias e inundaciones repentinas. Partes de las Bahamas estaban bajo una advertencia de tormenta tropical el sábado.

Se espera un fortalecimiento gradual hasta alcanzar la categoría de tormenta tropical para hoy domingo, a medida que el sistema corre paralelo a la costa atlántica de Florida.