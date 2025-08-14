Alerta Senasica por falsificación de medicamentos

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) alertó que se encuentran en circulación irregular tres medicamentos (Catarrol Oral, Hemoplex y Rabi Volt) de uso animal, comercializados para el tratamiento de enfermedades respiratorias, anemia y rabia, respectivamente, que carecen de respaldo farmacéutico sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), comunicó que el Laboratorio Biofarmex, S.A. de C.V. no ha reconocido la elaboración del producto Catarrol Oral, el cual carece del expediente técnico-científico que respalde su seguridad, calidad y eficacia.

La segunda alerta señala que el medicamento Hemoplex cuenta con registro en México; sin embargo, el laboratorio no reconoce la fabricación del lote Y2K22093, que se comercializa en el país.

Además, las piezas falsificadas se distinguen porque en el envase secundario exhiben números de registro de Costa Rica, Honduras y Guatemala (MX24-99-05-1411, PF-619 y MX326-67-02-1957, respectivamente), pero son incorrectos.

En el caso de Rabi Volt, no cuenta con registro ante la Sader, por lo tanto, cualquier lote o presentación comercializada en México es irregular.

Por este motivo, el Senasica llamó a la población para que, si detecta la venta irregular de estos medicamentos, lo reporte al correo denunciaciudadana@senasica.gob.mx.

Asimismo, si se presenta algún efecto adverso o malestar tras su uso, debe informarse a farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Agregó que como parte de la operación del Sistema de Farmacovigilancia de Productos Veterinarios, mantiene disponible el micrositio Alerta Sanitaria, donde se pueden consultar avisos sobre la comercialización de medicamentos e insumos pecuarios falsificados, caducados o robados, con el fin de prevenir riesgos a la salud animal.

Por su parte, la Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia de la Dirección General de Salud Animal del Senasica atiende de forma permanente las notificaciones sobre la venta de productos ilegales, tanto de titulares de registros o autorizaciones de productos veterinarios como de usuarias y usuarios.