Alerta sísmica en celulares funcionó

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) dio a conocer que el sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares se activó con éxito este 6 de mayo, a las 11:00 horas, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026.

Esto, luego de que durante el sismo que ocurrió el pasado lunes a las 09:19 de la mañana, el sistema no se activó porque se encontraba en mantenimiento.

En una tarjeta informativa, la dependencia federal precisó que en el reporte obtenido con las operadoras telefónicas se indica que la señal fue emitida por 95 % de las antenas instaladas en el país y se trabaja en detectar y corregir aquellas en las que no se transmitió.

En punto de las 11 horas, se activó la alerta sísmica en los celulares con distintas leyendas, entre ellas “Alerta Presidencial” y “Alerta Máxima”, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que se evaluaría reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica posiblemente con las leyendas “Sismo” o “Alerta”.

En Nuevo León, el Simulacro Nacional 2026 permitió medir la capacidad de respuesta ante emergencias en Nuevo León, pero también exhibió fallas en los sistemas de alerta y una participación desigual entre instituciones.

De acuerdo con Protección Civil (PC) estatal, el ejercicio se realizó con 394 mil 136 personas en cuatro mil 631 inmuebles este miércoles 6 de mayo.

Protección Civil estatal señaló que los resultados del simulacro servirán para ajustar procedimientos y mejorar los mecanismos de alerta, con el fin de fortalecer la respuesta ante una eventual emergencia.

En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó este miércoles el primer simulacro nacional de sismo de este año. Dicho simulacro superó el récord de participación con más de 552 mil participantes en 10 mil 721 inmuebles registrados, precisó la Secretaría Estatal de Protección Civil.

En el ejercicio de emergencia, que se replicó en los 124 municipios de Chiapas, participó, además de instituciones públicas de las tres órdenes de gobierno, empresas, centros comerciales y escuelas.

Por lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se tuvo una participación histórica de más de 37 millones de personas y el registro de 167 mil 810 inmuebles, en dos mil 421 municipios de las 32 entidades federativas.

En 21 estados se enfocaron en la simulación de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, el resto de las entidades ejecutaron planes ante incendios, tsunamis, huracanes, inundaciones, colapso de estructuras y amenazas múltiples.