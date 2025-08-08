Alerta sísmica llegará a 80 millones de celulares

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, el próximo 19 de septiembre, se implementará una prueba nacional de alertamiento vía teléfono celular mediante el cual llegará un mensaje que avisará del ejercicio preventivo, informó la coordinadora de Protección Civil federal, Laura Velázquez.

Tras la prueba, la funcionara precisó este sistema de alertamiento masivo vía telefónica se implementará con normalidad.

Detalló que el mensaje y la alerta sonora llegará a unos 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

Aclaró que esta activación no sustituirá los medios anteriores de alertamiento, como lo son la Alerta Sísmica y medios de comunicación como radio y televisión.

El mensaje llegará a los dispositivos aunque no tengan saldo, datos móviles y sin tener que descargar una aplicación, indicó Jorge Luis Pérez Hernández, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.