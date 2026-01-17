Alertan a aerolíneas por actividad militar en Latam

La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

Destacó que la alerta es “por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México”.

En una notificación afirmó que “se recomienda a los operadores de EUA extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS”. “Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”, añadió.

En otra notificación mencionó que “se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en áreas sobre el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica” también “por actividades militares e interferencias GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”.

La alerta cubre regiones que incluyen México, Panamá , Colombia y Ecuador hasta el 17 de marzo de 2026.

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió que la cooperación con Estados Unidos en seguridad ha dado “resultados muy contundentes” y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida” en medio de las nuevas críticas de Washington a las políticas de seguridad mexicanas.