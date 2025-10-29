Alertan a mexicanos en el exterior por huracán

Tras informarse que Melissa tocó tierra en Jamaica como huracán categoría 5, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a los mexicanos en el exterior por los efectos.

"Recomendamos extremar precauciones y permanecer permanentemente en alerta de las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Recordó la asistencia consular de la embajada de México en Jamaica para los connacionales que se encuentran en ese país del Caribe y puso a disposición el número +1 (876) 832-8711.

También compartió los números de emergencia de las representaciones mexicanas ubicadas en la trayectoria prevista del huracán.

Embajada de Cuba con marcación local al teléfono 5286 9620; para Haití el 3849 0085; y República Dominicana, 809 669 6501. Apuntó que se encuentra en comunicación permanente con las distintas representaciones para dar "seguimiento puntual" al transcurso del huracán y reiteró su compromiso de atender y proteger a los connacionales.