Alertan a mexicanos por disturbios en Italia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó a las personas mexicanas en el norte de Italia ante los anuncios y llamados a nuevos disturbios y actos violentos.

“Mantente informado y actúa con prudencia”, dijo el consulado general de México en Milán.

También pidió a las y los connacionales a mantener la calma y a informarse a través de medios oficiales sobre manifestaciones y medidas de seguridad que eventualmente determinen las autoridades.

Puso a disposición el número 0276 002310, extensión 1 y 2, así como la dirección de correo electrónico [email protected] en caso de que cualquier persona mexicana requiera apoyo.

Nuevas medidas de seguridad

Italia anunció el martes nuevas medidas de seguridad destinadas a hacer frente al tipo de protestas que causaron daños en el distrito comercial del centro de Milán, donde se registraron tiendas saqueadas e incendios.

Un decreto del gobierno planteaba el despliegue de otros 500 soldados en Milán hasta finales de año, obligar a los padres a pagar por los daños causados por menores de edad y facilitar el procesamiento de menores de más de 14 años.

En un video publicado en redes sociales, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, manifestó que la presencia de tantos jóvenes en los disturbios fue “dolorosa y aterradora”.

“Los jóvenes… llegaron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo”, según dijo Meloni. “Este es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo que otros imiten”, dijo.

El decreto también crea un nuevo delito de participación violenta en una manifestación, punible con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20 mil euros (22 mil 500 dólares). Las penas aumentan si los infractores se cubren el rostro o si alguien resulta herido.

Los manifestantes serán responsables de pagar los daños a la propiedad, y los padres responderán por los daños causados por menores, señaló Meloni.