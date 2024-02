Alertan a morenistas por discurso de oposición

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, pidió a las diputadas y los diputados morenistas a tener “cuidado”, pues advirtió que la derecha en México está haciendo creer a la ciudadanía que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador representa la antidemocracia, el autoritarismo y la ausencia de libertades.

En reunión privada como parte de la plenaria de Morena, Sheinbaum pidió trabajar a ras de tierra, pues existe el riesgo de que, al no hacerlo, los ciudadanos crean en el discurso de los opositores.

“Lo que la oposición y sus politiqueros quieren colocar en este momento es que nosotros representamos la antidemocracia, el autoritarismo, que nosotros representamos la ausencia de libertades, y ese es un discurso de la derecha no solo en México sino en todo el mundo.

“Si ustedes escuchan el discurso de Miley en Argentina o el de Box en España, es similar, y es similar a lo que vino a decir Zedillo en México, ese es el discurso construido desde la derecha, pero el sustento de nuestro movimiento está justamente en la construcción de nuestra democracia (...) nosotros no podemos permitir que la libertad sea un concepto de la derecha. La libertad es un concepto de izquierda, no perdamos el vínculo que tenemos con el pueblo de México y eso no lo podemos perder, esa es la esencia de lo que somos”, declaró al grito de “Presidencia, presidencia” de los asistentes.

Sheinbaum Pardo dijo que la administración de López Obrador “va a pasar a la historia” y aseguró que la 4T está más fuerte que nunca y que se seguirá fortaleciendo, pues va arriba en las encuestas.

Asiste a Cámara de Diputados

Unidad, organización, movilización y suma de voluntades son los ejes que debe mantener el movimiento para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, manifestó Claudia Sheinbaum Pardo, quien acudió como invitada especial a la Sexta Reunión Plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguir siendo para avanzar en la transformación”, informó en encuentro posterior con medios de comunicación.

La candidata dio a conocer que el llamado fue a conseguir la aprobación del Plan C promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que busca consolidar la transformación del país en una segunda etapa.