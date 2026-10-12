Alertan a paisanos por los ataques en Arabia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado dirigido a la comunidad mexicana que se encuentra en Arabia Saudita, luego de que esta mañana se registrara un nuevo ataque con misiles.

También recordó que el teléfono para atender emergencias es el +966 55 753 9374 y el correo para consultas y citas para renovar pasaporte es: [email protected]

Este domingo, un proyectil impactó contra la terminal cuatro del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, en la capital de Arabia Saudí, lo que provocó un incendio en esta instalación, donde el sábado al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas en un ataque de los rebeldes hutíes del Yemen.

El portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, indicó que no se le atribuye la acción a ningún grupo y afirmó que las defensas aéreas de la monarquía árabe “interceptaron y destruyeron un misil de crucero en las inmediaciones” de la misma instalación aeroportuaria.