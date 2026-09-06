Alertan de intentos por suplantar identidad

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alertó a la ciudadanía sobre supuestos intentos de suplantar su identidad y la de sus funcionarios para obtener beneficios económicos de manera ilícita.

A través de un comunicado, la ANAM indicó que ha detectado la circulación de comunicaciones apócrifas por diversos medios, a su nombre para solicitar pagos e información personal.

Ante esta situación, la dependencia de Hacienda señaló que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales procedentes contra quienes hagan uso indebido de su nombre, su logotipo o su imagen institucional.

Sugerencias para evitar engaños

Además, recomendó a los ciudadanos no realizar pagos ni proporcionar información personal en respuesta a comunicaciones apócrifas, pues aclaró que los funcionarios de la ANAM no buscan a particulares para solicitar dinero.

“Ningún funcionario de esta agencia, incluido su titular, establece comunicación directa por teléfono, correo electrónico, Whatsapp u otro medio, con personas físicas o morales para requerirles pagos, gestionar trámites de despacho aduanero o solicitar compromisos de pago a nombre de la institución”.

Aclaró que no cuenta con gestores, enlaces, intermediarios o representantes particulares para realizar trámites aduaneros, liberación de mercancías o gestión de pagos, ya que “todos los trámites se realizan de manera directa por los interesados o a través de agentes aduanales debidamente autorizados”.

Aduanas de México indicó no tiene facultades para retener o incautar transferencias bancarias entre particulares, ya que “no interviene de ninguna manera en operaciones bancarias, ni en México ni en el extranjero”.

Sugirió a la población que en caso de recibir mensajes sospechosos a nombre de la institución o de alguno de sus funcionarios denuncie el hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).