Alertan de nuevas modalidades de robo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta a la ciudadanía por dos modalidades de robo a casa habitación sin uso de violencia, en las que los delincuentes se hacen pasar por otras personas para acceder a los inmuebles.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la primera modalidad, conocida como “falso repartidor”, consiste en que los agresores se hacen pasar por repartidores de plataformas de entrega de comida o paquetería, tocan la puerta o el timbre simulando una entrega y, tras confirmar que el inmueble se encuentra vacío, para abrir por la fuerza y para sustraer objetos de valor.

La segunda modalidad, denominada “La patrona”, implica que los delincuentes se hacen pasar por personas cercanas a los dueños de la vivienda para contactar a trabajadores del hogar, personal de vigilancia o mantenimiento, a quienes hacen creer que su empleador enfrenta una emergencia; el objetivo es obtener objetos de valor o acceso al domicilio mediante engaños.