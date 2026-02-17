Alertan del agravamiento de crisis energética en Cuba

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó este lunes su “preocupación” por el “deterioro” de la situación en Cuba en medio de la grave crisis energética que se ha agravado en las últimas semanas en el país, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos.

“El secretario general está preocupado por la situación, que está empeorando”, señaló el portavoz Stéphane Dujarric.

Según dijo, “las necesidades de petróleo continúan sin satisfacerse”, lo que está “afectando” al funcionamiento de servicios básicos y la actividad económica.

El portavoz recordó que la Asamblea General de la ONU ha pedido reiteradamente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos contra la isla.

En ese sentido, reiteró el llamado del secretario general al diálogo.