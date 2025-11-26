Alertan falta de resultados ante decálogo

A un año de que el Gobierno Federal anunció un decálogo para combatir la violencia que viven las mujeres, organizaciones especializadas advierten que los compromisos no se tradujeron en políticas públicas funcionales ni en acciones capaces de modificar la realidad en territorio.

La Red Nacional de Refugios (RNR) y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) señalan que pese al discurso oficial e intenciones del Gobierno Federal en el tema, persisten los rezagos en atención, prevención y sanción de la violencia de género y que el presupuesto destinado a proteger a mujeres, niñas y adolescentes opera con retrasos, opacidad y sin estructuras claras que permitan evaluar su impacto.

En su balance, las organizaciones coinciden en que México sigue funcionando con los mismos vacíos estructurales en la materia que han sido documentados durante años.

Para ellas, el decálogo no se convirtió en una ruta clara de atención, ya que, expresan, no hubo una estrategia integral, no se fortaleció la infraestructura existente y tampoco se construyó la que hacía falta, pues consideran que la política pública sigue fragmentada, con avances parciales que no corrigen el fondo del problema.