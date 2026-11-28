El índice de morosidad en hipotecas de la banca comercial pasó de 2.62 % en diciembre de 2023 a 3.11 % en marzo de 2026, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico)

Lo anterior ha sido aprovechado por la delincuencia para “defraudar más”, de acuerdo con la consultora Inmobiliaria Cimac.

“El incremento de la morosidad hipotecaria en México ha puesto de relieve la importancia de informar a la población sobre los remates hipotecarios, una alternativa que puede ofrecer oportunidades de inversión, pero que también implica riesgos financieros y jurídicos, especialmente cuando se anuncian propiedades sin documentación suficiente o mediante intermediarios poco confiables”, dijo Miguel Álvarez del Castillo, director de la firma.

Expuso que en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el indicador aumentó de 17.82 % a 21.16 % durante el mismo periodo, luego de alcanzar 21.63 % al cierre de 2025.

Estas cifras reflejan una mayor proporción de créditos hipotecarios vencidos en las carteras analizadas.