Alertan por amenazas de cárteles a militares

Militares estadounidenses han sufrido hackeos de sus teléfonos y han recibido “amenazas personales” de los cárteles mexicanos de la droga, reveló durante una audiencia la congresista demócrata, Sara Jacobs.

El general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte, dijo estar al tanto de dichas amenazas y que se están utilizando más drones para realizar patrullajes en la frontera sur de Estados Unidos para minimizar riesgos.

Los comentarios salieron a relucir durante una audiencia del general Guillot ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la presencia de Estados Unidos en América del Norte y del Sur, los retos que enfrenta el hemisferio y el presupuesto militar.

A su turno, la representante Jacobs habló del asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una operación de las fuerzas armadas de México y de cómo desde entonces “se ha incrementado la actividad de los cárteles a lo largo de la frontera”.

Señaló que “los militares están siendo blanco de ataques. Les hackean los teléfonos. Reciben mensajes con amenazas personales”. Cuestionó entonces al general Guillot sobre si está al tanto de estas amenazas a la seguridad de los militares estadounidenses y sobre qué está haciendo el Comando Norte para colaborar con la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur para garantizar la seguridad de los efectivos.

Guillot respondió que “soy consciente de las amenazas y, por supuesto, cualquier amenaza a cualquiera de nuestras fuerzas es algo que no solo me preocupa, sino que requiere mucha atención para asegurarnos de que la estamos abordando adecuadamente”.

El general señaló que “intentamos utilizar más vehículos aéreos no tripulados para realizar los patrullajes, en lugar de hacerlo a pie como hacemos en otras partes de la frontera, debido a lo traicionero del terreno”.