Alertan por aumento de niños soldados en Colombia y Haití

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó sobre el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia y Haití, indicando un incremento de hasta el 300 % en los últimos años en ambos países. Las cifras actualizadas se publicaron con motivo del Día Internacional contra la Utilización de Niños Soldados.

Unicef explicó que la situación es en particular crítica en Haití, donde el reclutamiento infantil se triplicó en 2025, mientras que más de la mitad de los 1,4 millones de desplazados internos son niños, niñas y adolescentes.

También en Colombia el número de menores reclutados o utilizados por grupos armados aumentó aproximadamente un 300 % en los últimos cinco años. “Las consecuencias para los niños y sus familias son devastadoras”, enfatizó Unicef, instando a que se tomen medidas urgentes para proteger a las infancias.