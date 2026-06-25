Alertan por crisis de despojos en CDMX

Un estudio del Senado de la República advirtió que el crecimiento de las denuncias por despojo en el país y principalmente en la Ciudad de México se ha convertido en una de las principales amenazas al patrimonio de miles de familias mexicanas, ante la incapacidad de las autoridades para contener un delito que se encuentra fuera de control en diversas regiones del país.

Se advierte que miles de ciudadanos están perdiendo viviendas, terrenos y propiedades sin que exista una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de garantizar la protección del patrimonio de las familias mexicanas.

El informe de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presentará un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, alertó que el fenómeno ha alcanzado dimensiones preocupantes y que las cifras reflejan una grave crisis de procuración e impartición de justicia.

“Tan solo en la Ciudad de México se acumularon más de 25 mil denuncias por despojo entre 2020 y abril de 2026, mientras que apenas se reportaron 463 detenciones relacionadas con este delito”.